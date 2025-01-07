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    Тамбиев: Ключевые вбрасывания предрешили исход игры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Металлург Мг
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о матче против «Металлурга» (3:4 ОТ).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Всех с Рождеством! Неплохо играли ребята, голы классные забили. Два периода игра была равной, а в третьем периоде после третьей шайбы прижались к воротам, отдали инициативу и заработали ненужные удаления. За удержание счета "Металлург" нас наказал. Ключевые вбрасывания предрешили исход игры.

    Мы десять дней не играли, ребята соскучились по игре. Эмоции были, заряженность, но концовку не так сыграли.

    Руки не опускаются. Я на качество игры смотрю, а не на поражения. Многим командам было бы за счастье увезти очко из Магнитогорска, соперник на подъеме», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

    «Металлург» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 43 баллами находится на седьмой строчке.

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