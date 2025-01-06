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    «Нефтехимик» выиграл у «Сибири» в КХЛ

    «Нефтехимик» — «Сибирь»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в родных стенах переиграл «Сибирь» со счетом 2:1.

    Григорий Селезнев («Нефтехимик»)
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    Григорий Селезнев («Нефтехимик»)

    На гол Кирилла Рассказова хозяева смогли ответить точными бросками Григория Селезнева и Владислава Леонтьева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Нефтехимик« (Нижнекамск) — "Сибирь" (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Рассказов — 5 (бол., Мерфи, Лайпсик), 22:32 — 0:1. Селезнев — 7 (Хоружев), 22:47 — 1:1. Леонтьев — 2 (Шафигуллин), 30:30 — 2:1Вратари: Долганов — Костин (58:02)Штраф: 4 — 6Броски: 29 (11+11+7) — 29 (8+9+12)

    «Нефтехимик» набрал 39 очков и идет на девятом месте в Восточной конференции. У «Сибири» тоже 39 баллов и восьмая строчка.

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