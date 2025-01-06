«Нефтехимик» — «Сибирь»: счет матча 2:1, обзор голов

Григорий Селезнев («Нефтехимик») Фото: globallookpress.com
На гол Кирилла Рассказова хозяева смогли ответить точными бросками Григория Селезнева и Владислава Леонтьева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Нефтехимик« (Нижнекамск) — "Сибирь" (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Рассказов — 5 (бол., Мерфи, Лайпсик), 22:32 — 0:1. Селезнев — 7 (Хоружев), 22:47 — 1:1. Леонтьев — 2 (Шафигуллин), 30:30 — 2:1Вратари: Долганов — Костин (58:02)Штраф: 4 — 6Броски: 29 (11+11+7) — 29 (8+9+12)
«Нефтехимик» набрал 39 очков и идет на девятом месте в Восточной конференции. У «Сибири» тоже 39 баллов и восьмая строчка.