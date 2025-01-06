Ларионов: Нам было важно не попасть в «яму»

Главный тренервысказался о матче против минского(4:2).

«Поздравляю нашу команду с победой, с хорошей игрой и двумя очками. Соперника — также с хорошим матчем. Было приятно выступать сегодня на этой арене в присутствии полного зала. Понимаем, насколько любят хоккей в Беларуси. Нам было важно не попасть в "яму", и я рад, что ребята проявили выдержку, спокойствие и характер. И в итоге выиграли матч», — приводит слова Ларионова официальный сайт нижегородской команды.

Минское «Динамо» занимает шестое место в Западной конференции КХЛ — 51 очко. «Торпедо» находится на восьмой строчке — 44 очка.