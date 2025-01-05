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    «Локомотив» одержал уверенную победу над ЦСКА

    «Локомотив» — ЦСКА: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    «Локомотив» обыграл ЦСКА (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Александр Радулов — нападающий «Локомотива»
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    Александр Радулов — нападающий «Локомотива»

    В составе «железнодорожников» голы записали на свой счет Степан Никулин, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Рушан Рафиков.

    У ЦСКА единственную шайбу забросил Владислав Каменев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Никулин — 7 (Радулов, Елесин), 1:08 — 1:0. Каменев — 6, 6:16 — 1:1. Иванов — 5 (Радулов), 12:20 — 2:1. Каюмов — 15 (Березкин, Ульев), 32:47 — 3:1. Рафиков — 4 (бол.), 39:16 — 4:1Вратари: Исаев — ХомченкоБроски: 26 (9+8+9) — 19 (10+4+5)Штраф: 4 — 8

    После этого матча «Локомотив» располагается на 1-й позиции с 68-ю очками в активе. ЦСКА занимает 2-ю строчку с 57-ю баллами.

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