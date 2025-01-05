«Локомотив» — ЦСКА: счет матча 4:1, обзор голов

Александр Радулов — нападающий «Локомотива» Фото: globallookpress.com
В составе «железнодорожников» голы записали на свой счет Степан Никулин, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Рушан Рафиков.
У ЦСКА единственную шайбу забросил Владислав Каменев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Голы: Никулин — 7 (Радулов, Елесин), 1:08 — 1:0. Каменев — 6, 6:16 — 1:1. Иванов — 5 (Радулов), 12:20 — 2:1. Каюмов — 15 (Березкин, Ульев), 32:47 — 3:1. Рафиков — 4 (бол.), 39:16 — 4:1Вратари: Исаев — ХомченкоБроски: 26 (9+8+9) — 19 (10+4+5)Штраф: 4 — 8
После этого матча «Локомотив» располагается на 1-й позиции с 68-ю очками в активе. ЦСКА занимает 2-ю строчку с 57-ю баллами.