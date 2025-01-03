Гру — о поражении «Трактора»: Мы не создавали значительного количества моментов

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:3 ОТ).

«Несмотря на то, что находились в зоне нападения, мы не создавали значительного количества моментов. В этой лиге такое не допускается. Если вы не создаёте достаточно моментов, то ничего хорошего из этого не получится. Как оценю игру новичков? Перед тем, как дать какую-либо оценку нашим новичкам, которых у нас цель семь, нужно более детально пересмотреть матчи.

На какой срок выбыли Никита Коростелёв и Остап Сафин? Я не знаю. Когда ждать Логана Дэя? Не на этой неделе», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Трактор» занимает 2-е место в таблице Востока с 55-ю очками в активе. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Автомобилиста» 5-го января.