«Трактор» неожиданно проиграл «Амуру»

Евгений Грачев Фото: globallookpress.com
Матч в Челябинске завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу «Амура».
Автором решающего гола стал Евгений Грачев. Нападающий гостей поразил ворота хозяев на третьей минуте овертайма.
В основное время у «Амура» отличились Алекс Гальченюк и Александр Щемеров, а у «Трактора» — Денис Почивалов и Виталий Кравцов.
«Амур» прервал серию из трех поражений в КХЛ.
«Трактор» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции — 55 очков. «Амур» находится на последней строчке — 23 очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Почивалов — 6 (Жарков, Рыков), 6:06 — 1:0. Гальченюк — 15 (Барулин, Гуркин), 29:06 — 1:1. Кравцов — 11 (Гуськов, Телегин), 35:34 — 2:1. Щемеров — 2 (Гиздатуллин, Слепец), 45:31 — 2:2. Грачев — 5 (О. Ли), 62:27 — 2:3Вратари: Мыльников — ШаймардановШтраф: 6 — 2Броски: 38 (10+18+8+2) — 26 (8+5+11+2)