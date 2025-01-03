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    «Трактор» неожиданно проиграл «Амуру»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Амур
    Челябинский «Трактор» потерпел поражение от хабаровского «Амура» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Евгений Грачев
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    Евгений Грачев

    Матч в Челябинске завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу «Амура».

    Автором решающего гола стал Евгений Грачев. Нападающий гостей поразил ворота хозяев на третьей минуте овертайма.

    В основное время у «Амура» отличились Алекс Гальченюк и Александр Щемеров, а у «Трактора» — Денис Почивалов и Виталий Кравцов.

    «Амур» прервал серию из трех поражений в КХЛ.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Трактор» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции — 55 очков. «Амур» находится на последней строчке — 23 очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Почивалов — 6 (Жарков, Рыков), 6:06 — 1:0. Гальченюк — 15 (Барулин, Гуркин), 29:06 — 1:1. Кравцов — 11 (Гуськов, Телегин), 35:34 — 2:1. Щемеров — 2 (Гиздатуллин, Слепец), 45:31 — 2:2. Грачев — 5 (О. Ли), 62:27 — 2:3Вратари: Мыльников — ШаймардановШтраф: 6 — 2Броски: 38 (10+18+8+2) — 26 (8+5+11+2)
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