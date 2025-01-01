Сборная США победила Канаду и с первого места вышла в плей-офф МЧМ-2025

одержала победу над(4:1) в матче 4-го тура молодежного чемпионата мира по хоккею (U20).

В составе победителей отличились Коул Хатсон (14-я минута), Дэнни Нельсон (45), Коул Айзерман (54) и Райан Леонард (59).

Единственную шайбу канадцев забросил на 42-й минуте Брэдли Надо.

Американские хоккеисты набрали 10 очков в 4 матчах и заняли первое место в группе А. Канадцы вышли в плей-офф с 3-й строчки, набрав 7 очков.

В 1/4 финала сборная США встретится с четвёртой командой группы B — Швейцарией. Сборная Канады сыграет с Чехией.

В двух других парах сойдутся Швеция с Латвией и Финляндия со Словакией. Матчи 1/4 финала пройдут 2 января