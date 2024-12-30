«Торпедо» — «Куньлунь»: счет матча 3:4, обзор голов

Ярослав Лихачев Фото: globallookpress.com
Шайбы в составе хозяев забрасывали Кирилл Кирсанов, Никита Шавин и Василий Атанасов.
У гостей отличились Остин Вон, Александр Шаров, Джейден Хальбгевакс и Ярослав
Лихачев в овертайме.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» — «Куньлунь» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Кирсанов — 2 (Атанасов, Конюшков), 6:25 — 1:0. Вон — 1 (Паутов), 14:32 — 1:1. Шавин — 2 (Белевич, Воронин), 27:47 — 2:1. Шаров — 6 (Элинюк, Лефевр), 42:09 — 2:2. Хальбгевакс — 5 (Юрчо), 48:46 — 2:3. Атанасов — 14 (Белевич, Кагарлицкий), 51:22 — 3:3. Лихачев — 3 (Душак, Элинюк), 64:28 — 3:4Вратари: Бочаров — СмитБроски: 49 (17+12+19+1) — 28 (8+8+9+3)Штраф: 4 — 8
«Куньлунь» идет десятым в Западной конференции с 36 очками после 40 матчей. «Торпедо» занимает 8-е место с 38 очками после 42 игр.