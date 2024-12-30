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    «Куньлунь» в овертайме обыграл «Торпедо»

    «Торпедо» — «Куньлунь»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Торпедо
    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» на своем льду уступило «Куньлуню» в овертайме со счетом 3:4.

    Ярослав Лихачев
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    Ярослав Лихачев

    Шайбы в составе хозяев забрасывали Кирилл Кирсанов, Никита Шавин и Василий Атанасов.

    У гостей отличились Остин Вон, Александр Шаров, Джейден Хальбгевакс и Ярослав
    Лихачев     в овертайме.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» — «Куньлунь» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Кирсанов — 2 (Атанасов, Конюшков), 6:25 — 1:0. Вон — 1 (Паутов), 14:32 — 1:1. Шавин — 2 (Белевич, Воронин), 27:47 — 2:1. Шаров — 6 (Элинюк, Лефевр), 42:09 — 2:2. Хальбгевакс — 5 (Юрчо), 48:46 — 2:3. Атанасов — 14 (Белевич, Кагарлицкий), 51:22 — 3:3. Лихачев — 3 (Душак, Элинюк), 64:28 — 3:4Вратари: Бочаров — СмитБроски: 49 (17+12+19+1) — 28 (8+8+9+3)Штраф: 4 — 8

    «Куньлунь» идет десятым в Западной конференции с 36 очками после 40 матчей. «Торпедо» занимает 8-е место с 38 очками после 42 игр.

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