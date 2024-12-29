Тренер ЦСКА Воробьев: Добротная игра с нашей стороны

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:1).

«В целом, добротная игра с нашей стороны. Несколько контратак во втором периоде мы пропустили, неправильно сыграли. А так хорошо уходим со старого года. Всех с наступающими праздниками, главное — здоровья.

После Нового года у нас очень серьёзный выезд с хорошими командами, будем стараться продолжать победную серию», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

ЦСКА располагается на 2-й позиции Западной конференции с 57-ю очками в активе. В следующем матче армейцы сыграют против СКА 3-го января 2025-го года.