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    Тренер ЦСКА Воробьев: Добротная игра с нашей стороны

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    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:1).

    Илья Воробьев — главный тренер ЦСКА
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    Илья Воробьев — главный тренер ЦСКА

    «В целом, добротная игра с нашей стороны. Несколько контратак во втором периоде мы пропустили, неправильно сыграли. А так хорошо уходим со старого года. Всех с наступающими праздниками, главное — здоровья.

    После Нового года у нас очень серьёзный выезд с хорошими командами, будем стараться продолжать победную серию», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

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