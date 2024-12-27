Кудашов: Ноль голов забили, поэтому и проиграли

Главный тренервысказался о матче против минского(0:1).

«Ноль голов забили, хотя старались и пытались. Поэтому и проиграли, здесь всё очевидно.

Сказалось ли отсутствие форварда Артёма Михеева? Да, сказалось, потому что в последнее время они хорошо играли в сочетании с Дмитрием Рашевским и Максимом Комтуа. Но вторую игру подряд мы провели без них.

Не хватало креатива в большинстве? Когда не забиваешь, много чего не хватает — и бросков, и креатива. Отдадим должное минскому "Динамо", которое здорово всё перекрывало, поэтому креативность было проявить чрезвычайно тяжело, накаты были быстрые, хорошая плотность», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.

Москвичи с 49 очками идут на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Минчане с 47 баллами идут седьмыми.