Никитин: Два раза дали сопернику сыграть пять на три. Это непозволительно для топ‑команды

Главный тренерподвел итог матча против(5:0).

«Это хоккей, я многое видел. Давно отошел от клише "хорошо играешь — выигрываешь, плохо — проигрываешь".

Два раза дали сопернику сыграть пять на три. Это непозволительно для топ‑команды.

Во‑первых, игра вратарей очень сильно влияет. Во‑вторых, нужно было минимизировать ненужные ошибки. И в‑третьих, мы придерживаемся своей тактики. Вот эти три фактора нам позволяют побеждать», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

«Локомотив» с 64 очками занимает первое место в Западной конференции. У «Торпедо» 39 зачетных баллов и восьмая строчка.