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    Никитин: Два раза дали сопернику сыграть пять на три. Это непозволительно для топ‑команды

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итог матча против «Торпедо» (5:0).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Это хоккей, я многое видел. Давно отошел от клише "хорошо играешь — выигрываешь, плохо — проигрываешь".

    Два раза дали сопернику сыграть пять на три. Это непозволительно для топ‑команды.

    Во‑первых, игра вратарей очень сильно влияет. Во‑вторых, нужно было минимизировать ненужные ошибки. И в‑третьих, мы придерживаемся своей тактики. Вот эти три фактора нам позволяют побеждать», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

    «Локомотив» с 64 очками занимает первое место в Западной конференции. У «Торпедо» 39 зачетных баллов и восьмая строчка.

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