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    Квартальнов: Хороший первый период, сделали задел, дальше играли по счету

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Ак Барс
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче против «Ак Барса» (5:1).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Хорошая игра была, Вася Демченко здорово провел матч. С игры ему не забили, только с буллита: можно сказать, сыграл "на ноль". Хороший первый период, сделали задел, дальше играли по счету, не надо было никуда бежать. Мы после тяжелого выезда с тяжелой логистики. Переживал за эту игру, но ребята справились», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

    Минское «Динамо» с 45 очками идет на седьмом месте в Западной конференции. «Ак Барс» с 48 очками идет третьим на «Востоке».

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