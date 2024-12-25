Квартальнов: Хороший первый период, сделали задел, дальше играли по счету

Главный тренер минскоговысказался о матче против(5:1).

«Хорошая игра была, Вася Демченко здорово провел матч. С игры ему не забили, только с буллита: можно сказать, сыграл "на ноль". Хороший первый период, сделали задел, дальше играли по счету, не надо было никуда бежать. Мы после тяжелого выезда с тяжелой логистики. Переживал за эту игру, но ребята справились», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

Минское «Динамо» с 45 очками идет на седьмом месте в Западной конференции. «Ак Барс» с 48 очками идет третьим на «Востоке».