«Северсталь» — «Нефтехимик»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛв родных стенах победиласо счетом 4:1.

Дублем в составе победителей отметился Алексей Кручинин. Также по голу отметились Тимофей Давыдов и Данил Аймурзин. За гостей шайба престижа на счету Жана-Себастьяна Ди.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) Голы: Т. Давыдов — 1, 5:45 — 1:0. Кручинин — 5 (Скоренов, Дыбленко), 7:17 — 2:0. Ди — 10, 14:59 — 2:1. Кручинин — 6 (Иванцов, Муханов), 17:42 — 3:1. Аймурзин — 19 (буллит), 52:30 — 4:1Вратари: Самойлов — ЗагидулинШтраф: 10 — 8Броски: 38 (16+7+15) — 29 (9+7+13)

«Северсталь» (48 очков) теперь пятая в Западной конференции, а «Нефтехимик» (36) — восьмой на «Востоке».