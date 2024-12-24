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    «Северсталь» без проблем выиграла у «Нефтехимика» в КХЛ

    «Северсталь» — «Нефтехимик»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в родных стенах победила «Нефтехимик» со счетом 4:1.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    Дублем в составе победителей отметился Алексей Кручинин. Также по голу отметились Тимофей Давыдов и Данил Аймурзин. За гостей шайба престижа на счету Жана-Себастьяна Ди.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Т. Давыдов — 1, 5:45 — 1:0. Кручинин — 5 (Скоренов, Дыбленко), 7:17 — 2:0. Ди — 10, 14:59 — 2:1. Кручинин — 6 (Иванцов, Муханов), 17:42 — 3:1. Аймурзин — 19 (буллит), 52:30 — 4:1Вратари: Самойлов — ЗагидулинШтраф: 10 — 8Броски: 38 (16+7+15) — 29 (9+7+13)

    «Северсталь» (48 очков) теперь пятая в Западной конференции, а «Нефтехимик» (36) — восьмой на «Востоке».

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