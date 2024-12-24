Козырев: Наша задача была нивелировать контратаки соперника

Главный тренервысказался о матче против(4:1).

«Мы сегодня играли с соперником, который хорошо действует в обороне. Обученный, играет на контратаках. Наша задача была нивелировать эти контратаки по возможности. Мы с этим справились, собственно говоря. Это была последняя игра в уходящем году. Мы хотели порадовать наших болельщиков победой. Нам это тоже удалось», — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

«Северсталь» (48 очков) теперь пятая в Западной конференции, а «Нефтехимик» (36) — восьмой на «Востоке».