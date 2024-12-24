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    Козырев: Наша задача была нивелировать контратаки соперника

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Нефтехимик
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о матче против «Нефтехимика» (4:1).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Мы сегодня играли с соперником, который хорошо действует в обороне. Обученный, играет на контратаках. Наша задача была нивелировать эти контратаки по возможности. Мы с этим справились, собственно говоря. Это была последняя игра в уходящем году. Мы хотели порадовать наших болельщиков победой. Нам это тоже удалось», — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

    «Северсталь» (48 очков) теперь пятая в Западной конференции, а «Нефтехимик» (36) — восьмой на «Востоке».

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