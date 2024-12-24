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    Гру: Третий период выдался достаточно разочаровывающим

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Трактор
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итог матча против «Барыса» (5:3).

    Бенуа Гру
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    Бенуа Гру

    «Мы доминировали два первых периода. Что касается концовки, скажу только, то ребята не пытались бежать впереди паровоза, думая о предстоящих матчах, мы пытались контролировать игру до самого конца. Но "Барыс" — это гордая команда, они работали на протяжении всей игры, в том числе и в заключительной 20‑минутке. Третий период выдался достаточно разочаровывающим», — цитирует Гру «Матч ТВ».

    «Трактор» с 52 очками идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (23) — 11-й.

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