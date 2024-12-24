Гру: Третий период выдался достаточно разочаровывающим

Главный тренерподвел итог матча против(5:3).

«Мы доминировали два первых периода. Что касается концовки, скажу только, то ребята не пытались бежать впереди паровоза, думая о предстоящих матчах, мы пытались контролировать игру до самого конца. Но "Барыс" — это гордая команда, они работали на протяжении всей игры, в том числе и в заключительной 20‑минутке. Третий период выдался достаточно разочаровывающим», — цитирует Гру «Матч ТВ».

«Трактор» с 52 очками идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (23) — 11-й.