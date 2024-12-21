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    Зубов: Вокруг «Лады» много непонятного витает в прессе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Авангард
    Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:3).

    Павел Зубов — исполняющий обязанности главного тренера «Лады»
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    Павел Зубов — исполняющий обязанности главного тренера «Лады»

    «Нас очень сильно порадовала эта победа, так как вокруг "Лады" много непонятного витает в прессе, в комментариях. Ещё раз хочу заверить, что в команде хороший микроклимат, всё нормально, мы хотим радовать своих болельщиков.

    Мы провели хороший первый период, хотя за него переживали больше, так как долго отдыхали. А на второй как будто не вышли. Пропустили необязательный гол, к которому привёл ряд ненужных действий с нашей стороны. Наступил ступор такой, в эти пять минут словно не вышли из раздевалки. Но показатель настоящей команды в том, что при таком счёте мы не сложили руки, гнули свою линию, играли с позиции силы, не отдавали соперникам пространство. Всё это ребята в третьем периоде сделали, забили красивые голы, порадовали болельщиков», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Лада» располагается на 9-й позиции Востока с 33 очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы встретятся с «Сочи» 24-го декабря.

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