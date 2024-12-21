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    Роберт Левандовский «Барселона» — «Атлетико». Онлайн
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    Тамбиев рассказал, как добиться результата в матче против СКА

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    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»
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    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»

    «Благодаря чему удавалось выигрывать пятак в первых двух периодах? Делали на это акцент. Понимаем, против кого играем, в открытом хоккее тяжело с ними соперничать. Лучше мы отдадим периметр, чем проиграем свой пятак. Ребята старались это выполнять, молодцы. Но индивидуальное мастерство СКА, половина сборной России здесь играет, что говорить.

    Со СКА так и надо — терпеть, у них сильная контратака, сильная игра на точке. Мы всё разобрали, ребята прислушались, старались выполнять. Мы выступали по счёту, не можем выходить в бесшабашный хоккей и получать в контратаки. То, что нравится зрителю, не обязательно нравится тренерскому штабу.

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    • СКА долго вкатывался, в первом периоде мы и перебросали, и у нас был ряд голевых моментов. СКА во всех вторых периодах уничтожает команды. И на точке они сразу резче стали, и инициатива к ним перешла. 17 вбрасываний в нашей зоне во втором периоде было, инициатива полностью была у СКА. Гол Гутика в большинстве дал нам воздуха, мы ушли на перерыв, ведя в счёте. Но СКА со всеми мощно выглядит во втором периоде», — передает слова Тамбиева Чемпионат.

    После этого матча «Адмирал» занимает 6-е место в таблице Востока с 42 очками в активе. В следующем поединке дальневосточники сыграют против «Сибири» 23-го декабря.

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