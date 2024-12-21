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    Коваленко: Был шокирован, когда узнал об обмене в «Сан-Хосе»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш Сан-Хосе Шаркс
    Нападающий Николай Коваленко рассказал о своей реакции, когда узнал, что «Колорадо» обменял его в «Сан-Хосе».

    Николай Коваленко
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    Николай Коваленко

    «Мы были на выезде в Питтсбурге, и это был выходной. Главный тренер Джаред Беднар позвал меня в свою комнату. Когда я зашел, он позвонил генеральному менеджеру и включил громкую связь. Тогда мне сообщили о сделке.

    После этого главный тренер пожелал мне удачи с новой командой и светлого будущего.

    Когда я шел к тренеру, я не думал, что это будет связано с обменом. Я думал, что меня могут отправить в АХЛ. Хотя, если бы это было так, они, вероятно, просто сказали бы мне об этом по телефону.

    Но мысль об обмене не приходила мне в голову. Когда мне об этом сказали, я был шокирован», — приводит слова Коваленко RG.

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    • В текущем сезоне Коваленко провел в регулярном чемпионате НХЛ 33 матча и набрал 13 (4+9) очков.

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