Коваленко: Был шокирован, когда узнал об обмене в «Сан-Хосе»

Нападающийрассказал о своей реакции, когда узнал, чтообменял его в

«Мы были на выезде в Питтсбурге, и это был выходной. Главный тренер Джаред Беднар позвал меня в свою комнату. Когда я зашел, он позвонил генеральному менеджеру и включил громкую связь. Тогда мне сообщили о сделке.

После этого главный тренер пожелал мне удачи с новой командой и светлого будущего.

Когда я шел к тренеру, я не думал, что это будет связано с обменом. Я думал, что меня могут отправить в АХЛ. Хотя, если бы это было так, они, вероятно, просто сказали бы мне об этом по телефону.

Но мысль об обмене не приходила мне в голову. Когда мне об этом сказали, я был шокирован», — приводит слова Коваленко RG.

В текущем сезоне Коваленко провел в регулярном чемпионате НХЛ 33 матча и набрал 13 (4+9) очков.