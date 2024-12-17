«Витязь» — «Торпедо»: 6:5 Б, обзор голов

Максим Летунов Фото: globallookpress.com
У хозяев шайбы забрасывали Василий Атанасов, Максим Летунов (дважды), Сергей Гончарук, Богдан Конюшков.
За «Торпедо» отличились Станислав Яровой, Рыков Егор, Илья Аркалов, Андрей Чивилев, Фредерик Готье.
«Витязь» (Московская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:5 Б (2:2, 1:3, 2:0, 0:0, 1:0)
КХЛ Регулярный чемпионат
Голы: Яровой — 6 (Дарьин, Чивилев), 1:48 — 1:0. Атанасов — 11 (Ларионов, Войнов), 3:01 — 1:1. Рыков — 1 (Калинин, Бусыгин), 4:40 — 2:1. Летунов — 7 (Артамонов, Фирстов), 12:00 — 2:2. Гончарук — 10 (Кагарлицкий), 26:21 — 2:3. Конюшков — 2 (Гончарук, Абрамов), 29:03 — 2:4. Аркалов — 3 (Малоросиянов, Ежов), 32:20 — 3:4. Летунов — 8 (Фирстов, Артамонов), 33:11 — 3:5. Чивилев — 3 (Дарьин, Яровой), 47:42 — 4:5. Готье — 9 (Барак), 59:21 — 5:5Победный буллит: МакеевВратари: Дорожко (59:10 — 59:21) — БочаровШтраф: 4 — 6Броски: 19 (5+5+8+1) — 37 (13+16+5+3)
«Торпедо» имеет 38 очков и идет восьмым на «Западе». «Витязь» (32) располагается строчкой ниже.