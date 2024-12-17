Ларионов прокомментировал поражение от «Витязя»

Главный тренер «Торпедо»остался недоволен поражение своей команды от «Витязя» (5:6 Б) в матче регулярного чемпионата и посетовал на психологию своих хоккеистов.

«Это психология, это неуверенность в том, что ты может выиграть. Хотя вопросов по игре не было. Да, были моменты с обеих сторон. Но надо матч доводить до конца. Понятно, что при счете 5:4 ты не думаешь, чтобы увеличить преимущество, потому что игра идет к концу.

Важно держать шайбу и сохранять хладнокровие. К сожалению, мы не смогли. И пропустили гол, который не совсем был нужен. Но стоит похвалить соперника за их усилия и то, что они нашли в себе силы сравнять счет», — сказал Ларионов «Матч ТВ».

«Торпедо» идет седьмым на «Западе» с 38 очками в 34 играх. «Витязь» ниже строчкой с 34 очками в 36 встречах.