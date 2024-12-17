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    Душан Влахович«Ювентус» — «Кальяри». Онлайн
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    Ларионов прокомментировал поражение от «Витязя»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Витязь
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов остался недоволен поражение своей команды от «Витязя» (5:6 Б) в матче регулярного чемпионата и посетовал на психологию своих хоккеистов.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Это психология, это неуверенность в том, что ты может выиграть. Хотя вопросов по игре не было. Да, были моменты с обеих сторон. Но надо матч доводить до конца. Понятно, что при счете 5:4 ты не думаешь, чтобы увеличить преимущество, потому что игра идет к концу.

    Важно держать шайбу и сохранять хладнокровие. К сожалению, мы не смогли. И пропустили гол, который не совсем был нужен. Но стоит похвалить соперника за их усилия и то, что они нашли в себе силы сравнять счет», — сказал Ларионов «Матч ТВ».

    «Торпедо» идет седьмым на «Западе» с 38 очками в 34 играх. «Витязь» ниже строчкой с 34 очками в 36 встречах.

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