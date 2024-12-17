«Лада» близка к заключению сделки с крупным инвестором

Генеральный директор «Лады»считает, что тольяттинский клуб останется вна следующий сезон.

«Я в этом уверен. Не уполномочен делать заявления, это пойдет от руководства региона. Но все идет к тому, что в январе будет совершена сделка с очень крупным инвестором, который войдет в клуб.

Ситуация выровняется в 2025 году, и перспективы у "Лады" будут очень хорошие, и задачи на сезон скорректируются. Финансовая составляющая станет стабильной, у нас будет процентов 70 внебюджетных средств. Но дождитесь официального заявления после январских праздников.

На хоккейном клубе висит долг в миллиард рублей? Это невозможно. Тут простая математика: если зарплатный бюджет, допустим, 680 миллионов рублей, остальные суммы — контрагенты. Но все равно никак не получается миллиард.

Долги у нас вполне подъемные. Они были вызваны объективными причинами. Но к концу года мы закрыли порядка 75% долга. Остается задолженность перед контрагентами‑партнерами, с кем мы ведем переговоры о порядке рассрочки погашения долга.

Но никакого миллиарда на нас даже близко не висит», — приводит слова Чеботарева «Матч ТВ».

«Лада» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ после 33 сыгранных матчей.