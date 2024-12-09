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    Президент КХЛ: В «Ладе» всплывают задержки по зарплате, но опасений нет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Лада КХЛ
    Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о финансовых проблемах тольяттинской «Лады».

    Алексей Морозов
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    Алексей Морозов

    «Лада» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ после 33 сыгранных матчей.

    «Задержки по зарплате небольшие всплывают. У нас есть в регламенте пункт, что мы можем вводить жесткие санкции против руководителей клубов. Но нам не пришлось этого делать.

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    • Новый губернатор сделал много интересных заявлений и про хоккей, и про футбол. Мы с ним на одном мероприятии познакомились, пообщались. Он собирается развивать хоккей в регионе, свою инициативу он проявил, встретился с болельщиками, объяснил им свою позицию.

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    Опасений, что "Лада" не будет участвовать в следующем сезоне — нет. Нам заявляют, что клуб будет развиваться и продолжать свое выступление в КХЛ», — приводит слова Морозова Sport24.

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