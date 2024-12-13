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    Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

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    НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Третьей звездой признан нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст. Американец забил три гола и сделал результативную передачу в матче с «Монреалем» (9:2).

    Второй звездой стал нападающий «Филадельфии» Скотт Лоутон, забросивший четыре шайбы в матче против «Детройта» (4:1).

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    • Первой звездой дня в НХЛ признан нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Россиянин набрал 6 (1+5) очков в игре против «Калгари» (8:3).

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    Напомним, Кучеров второй раз в карьере набрал шесть очков в одном матче.

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