Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Третьей звездой признан нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст. Американец забил три гола и сделал результативную передачу в матче с «Монреалем» (9:2).

Второй звездой стал нападающий «Филадельфии» Скотт Лоутон, забросивший четыре шайбы в матче против «Детройта» (4:1).

Первой звездой дня в НХЛ признан нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Россиянин набрал 6 (1+5) очков в игре против «Калгари» (8:3).

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Напомним, Кучеров второй раз в карьере набрал шесть очков в одном матче.