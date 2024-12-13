Кучеров первым среди россиян набрал по шесть очков в двух матчах НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй»стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против(8:3).

В этой игре Кучеров стал автором гола и пяти результативных передач.

Кучеров второй раз в карьере набрал шесть очков в одном матче. Первый был в прошлом году в матче с «Каролиной» (8:2).

При этом он стал первым россиянином, которому удалось набрать по шесть очков в двух матчах НХЛ.

Также до Кучерова это не делал ни один игрок в истории «Тампы».

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В текущем сезоне в активе Кучерова 44 (14+30) очка в 25 матчах. Он занимает второе место в гонке бомбардиров текущего регулярного чемпионата.