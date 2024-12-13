Кучеров первым среди россиян набрал по шесть очков в двух матчах НХЛ

Никита Кучеров Фото: globallookpress.com
В этой игре Кучеров стал автором гола и пяти результативных передач.
Кучеров второй раз в карьере набрал шесть очков в одном матче. Первый был в прошлом году в матче с «Каролиной» (8:2).
При этом он стал первым россиянином, которому удалось набрать по шесть очков в двух матчах НХЛ.
Также до Кучерова это не делал ни один игрок в истории «Тампы».
В текущем сезоне в активе Кучерова 44 (14+30) очка в 25 матчах. Он занимает второе место в гонке бомбардиров текущего регулярного чемпионата.