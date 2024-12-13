НХЛ. «Тампа» разгромила «Калгари», Кучеров набрал шесть очков, «Питтсбург» забросил девять шайб «Монреалю»

Никита Кучеров второй раз в карьере набрал шесть очков в одном матче

За океаном состоялись 14 матчей в рамках очередного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

«Калгари» — «Тампа-Бэй» — 3:8

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором заброшенной шайбы и пяти результативных передач.

Кучеров второй раз в карьере набрал шесть очков в одном матче. В текущем сезоне в активе россиянина 44 (14+30) очка в 25 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Тампа-Бэй» — 3:8 (1:1, 2:3, 0:4) Голы: Юбердо — 11, 4:42 — 1:0. Кучеров — 14, 18:40 — 1:1. Гюнцель — 14 (Мозер, Кучеров), 26:25 — 1:2. Пойнт — 19 (бол., Кучеров, Раддиш), 27:55 — 1:3. Чирелли — 12 (бол., Пойнт, Кучеров), 31:05 — 1:4. Кадри — 10 (Юбердо, Бол), 32:14 — 2:4. Зари — 7 (Коулмэн), 34:50 — 3:4. Хагель — 13 (Чирелли), 40:43 — 3:5. Гюнцель — 15 (бол., Кучеров, Пойнт), 51:34 — 3:6. Джики — 5 (Хагель, Чирелли), 53:24 — 3:7. Гюнцель — 16 (Пойнт, Кучеров), 57:21 — 3:8Вратари: Владарж — ВасилевскийШтраф: 6 — 0Броски: 22 (9+7+6) — 26 (9+8+9)

«Калгари» — «Тампа-Бэй» — 3:8

«Коламбус» — «Вашингтон» — 1:2 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Вашингтон» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Веренски — 10 (бол., К. Джонсон, Монахэн), 34:12 — 1:0. Протас — 10 (Дюбуа, Чикран), 40:31 — 1:1. Протас — 11 (Строум, Чикран), 62:23 — 1:2Вратари: Гривз — ЛиндгренШтраф: 2 — 10Броски: 33 (6+16+8+3) — 37 (11+13+12+1)

«Коламбус» — «Вашингтон» — 1:2 ОТ

«Монреаль» — «Питтсбург» — 2:9

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Питтсбург» — 2:9 (1:1, 1:2, 0:6) Голы: Сузуки — 11 (Кофилд), 2:12 — 1:0. Ракелль — 12 (бол., Летанг, Грызлик), 4:18 — 1:1. Раст — 10 (Кросби), 30:03 — 1:2. Раст — 11 (Ракелль, Кросби), 33:27 — 1:3. Армиа — 4 (Хейнеман, Эванс), 34:36 — 2:3. Ракелль — 13 (Раст, Кросби), 44:40 — 2:4. Летанг — 6 (бол., Бантинг, Ракелль), 47:42 — 2:5. Бовилье — 8 (Гласс, О`Коннор), 48:41 — 2:6. Раст — 12, 51:56 — 2:7. Нието — 1 (Грызлик, Лизотт), 54:20 — 2:8. Аччиари — 3, 58:42 — 2:9Вратари: Монтембо (Примо, 48:41) — ДжерриШтраф: 6 — 8Броски: 23 (6+11+6) — 33 (10+9+14)

«Монреаль» — «Питтсбург» — 2:9

«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 3:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Спенс — 2 (Лафферье, Дано), 36:41 — 0:1. Палат — 5 (Д. Хьюз, Братт), 38:56 — 1:1. Д. Хьюз — 12 (Палат, Диллон), 52:58 — 2:1. Пеши — 1 (мен., Д. Хьюз), 57:17 — 3:1Вратари: Маркстрем — РиттихШтраф: 2 — 2Броски: 26 (9+9+8) — 13 (1+8+4)

«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 3:1

«Филадельфия» — «Детройт» — 4:1

Все шайбы «Филадельфии» в этом матче забросил Скотт Лоутон. Канадец отличился в равных составах, в меньшинстве, а также дважды поразил пустые ворота.

До этого у Лоутона было лишь три результативных броска в 29 матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Детройт» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Голы: Лоутон — 4, 33:22 — 1:0. Лоутон — 5 (мен., Конекны, Санхейм), 41:31 — 2:0. Чиаро — 1 (Копп, Комфер), 56:07 — 2:1. Лоутон — 6 (п.в., Конекны, Кэйтс), 58:53 — 3:1. Лоутон — 7 (п.в., Хэтэуэй), 59:47 — 4:1Вратари: Колосов — Тэлбот (58:18 — 58:53, 58:57 — 59:47)Штраф: 2 — 2Броски: 36 (12+17+7) — 26 (7+7+12)

«Филадельфия» — «Детройт» — 4:1

«Торонто» — «Анахайм» — 3:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Анахайм» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) Голы: Пачиоретти — 3 (Таварес, Маккейб), 6:57 — 1:0. В. Нюландер — 18 (Пачиоретти, Райлли), 14:17 — 2:0. Ватрано — 7 (бол., Лакомб, Строум), 15:56 — 2:1. Пачиоретти — 4 (Тимминс, Таварес), 32:54 — 3:1. Лакомб — 5 (Строум, Терри), 33:59 — 3:2Вратари: Столарц (Уолл, 20:00) — ДосталШтраф: 2 — 4Броски: 33 (9+14+10) — 28 (8+15+5)

«Торонто» — «Анахайм» — 3:2

«Айлендерс» — «Чикаго» — 5:4

Одну из пяти шайб в ворота «Чикаго» отправил российский нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков из 30.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Чикаго» — 5:4 (0:1, 2:0, 3:3) Голы: Бедард — 6 (бол., Донато, Власик), 16:47 — 0:1. Чоловски — 3 (Хольмстрем, Пажо), 26:59 — 1:1. Хольмстрем — 8 (Пулок, Пажо), 34:06 — 2:1. Добсон — 3 (Нельсон, Ли), 45:39 — 3:1. Хорват — 8 (Хольмстрем, Пажо), 46:36 — 4:1. Цыплаков — 6 (Палмиери, Добсон), 47:58 — 5:1. Броди — 1 (Бедард, Фолиньо), 51:04 — 5:2. Бертуцци — 7 (Холл), 58:50 — 5:3. Бертуцци — 8 (Власик, Бедард), 59:50 — 5:4Вратари: Сорокин — Содерблум (Коммессо, 47:58)Штраф: 4 — 6Броски: 21 (6+8+7) — 29 (11+5+13)

«Айлендерс» — «Чикаго» — 5:4

«Даллас» — «Нэшвилл» — 1:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) Голы: О`Райлли — 6 (Маршессо, Вилсби), 31:40 — 0:1. Новак — 5 (Маршессо, Стэмкос), 33:33 — 0:2. О`Райлли — 7 (Грэвел), 34:39 — 0:3. Биксель — 1 (Стил, Бенн), 50:34 — 1:3. Л`Еро — 3 (п.в., О`Райлли, Нюквист), 56:47 — 1:4Вратари: Эттингер (55:57 — 56:47) — АннуненШтраф: 4 — 4Броски: 38 (5+16+17) — 26 (8+12+6)

«Даллас» — «Нэшвилл» — 1:4

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 3:4

Нападающий «Сан-Хосе» Николай Коваленко стал автором трех результативных передач.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) Голы: Тоффоли — 12 (Селебрини, Коваленко), 1:21 — 0:1. Нейберс — 10 (Сутер, Парэйко), 10:26 — 1:1. Селебрини — 9 (Лильегрен, Коваленко), 25:43 — 1:2. Селебрини — 10 (бол., Гранлунд, Уолман), 39:53 — 1:3. Шенн — 5 (Болдюк, Нейберс), 45:34 — 2:3. Уолман — 5 (Коваленко, Штурм), 46:01 — 2:4. Кайру — 11 (Бучневич, Томас), 47:57 — 3:4Вратари: Биннингтон — ГеоргиевШтраф: 11 — 11Броски: 19 (4+8+7) — 31 (14+11+6)

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 3:4

«Виннипег» — «Вегас» — 2:3 ОТ

Автором победного гола стал нападающий «Вегаса» Иван Барбашев. Россиянин набрал 29 (14+15) очков в 29 матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) Голы: Чибриков — 2 (Наместников, Перфетти), 9:27 — 1:0. Колесар — 7, 44:34 — 1:1. Моррисси — 3 (Демело, Иафалло), 50:55 — 2:1. Олофссон — 4 (бол., Стоун, Теодор), 58:11 — 2:2. Барбашев — 14 (Теодор), 63:47 — 2:3Вратари: Хеллибак — ХиллШтраф: 8 — 2Броски: 20 (4+6+9+1) — 36 (12+10+13+1)

«Виннипег» — «Вегас» — 2:3 ОТ

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 1:7

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Эдмонтон» — 1:7 (1:2, 0:3, 0:2) Голы: Хаймэн — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 6:59 — 0:1. Капанен — 3 (Драйзайтль, Подколзин), 15:40 — 0:2. Годро — 6 (бол., Фэйбер, Юханссон), 18:49 — 1:2. К. Браун — 4 (мен., Янмарк, Эмберсон), 21:55 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 5 (бол., Драйзайтль, Бушар), 32:56 — 1:4. Драйзайтль — 21 (Бушар, Подколзин), 35:54 — 1:5. Стэчер — 2 (Нерс, Макдэвид), 46:55 — 1:6. Райан — 1 (Нерс, К. Браун), 57:26 — 1:7Вратари: Густавссон (Флери, 40:00) — ПикарШтраф: 13 — 11Броски: 30 (13+6+11) — 34 (13+13+8)

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 1:7

«Колорадо» — «Юта» — 1:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Юта» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Голы: Гюнтер — 11 (Кессельринг, Коул), 8:26 — 0:1. Колячонок — 2 (Кули, Гюнтер), 28:05 — 0:2. Гюнтер — 12 (бол., Шмальц, Кули), 29:52 — 0:3. Маккиннон — 11 (Тэйвз, Рантанен), 55:26 — 1:3. Стенлунд — 5 (п.в., Крауз), 55:49 — 1:4Вратари: Уэджвуд (55:38 — 55:49) — ВеймелкаШтраф: 4 — 6Броски: 23 (7+10+6) — 23 (10+7+6)

«Колорадо» — «Юта» — 1:4

«Сиэтл» — «Бостон» — 5:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Бостон» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) Голы: Бьоркстранд — 10 (бол., Бенайерс, Стивенсон), 0:24 — 1:0. Шварц — 8 (Райт), 5:14 — 2:0. Маршан — 12 (буллит), 30:28 — 2:1. Данн — 4 (Маккэн, Бураковски), 43:07 — 3:1. Бьоркстранд — 11 (Райт, Толванен), 49:16 — 4:1. Маккэн — 11 (п.в., Танев), 58:06 — 5:1Вратари: Грубауэр — Корписало (56:00 — 58:06)Штраф: 2 — 6Броски: 21 (7+7+7) — 34 (14+11+9)

«Сиэтл» — «Бостон» — 5:1

«Ванкувер» — «Флорида» — 4:0

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 15 из 19 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Флорида» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: Суси — 1 (Сассон, Блюгерс), 2:23 — 1:0. Хейнен — 4 (Сассон, Блюгерс), 18:41 — 2:0. Босер — 8 (Миллер, Хьюз), 24:53 — 3:0. Дебраск — 14 (бол., Хьюз, Миллер), 52:55 — 4:0Вратари: Ланкинен — БобровскийШтраф: 6 — 4Броски: 19 (10+5+4) — 27 (7+13+7)