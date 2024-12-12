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    Ротенберг: Очень хорошо подготовились. Нам удалось собрать очень дружную команду

    Хоккей Сборная России
    Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг оценил победу команды в матче против сборной мира КХЛ (4:1) на Кубке Первого канала.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Очень хорошо подготовились. Нам удалось собрать очень дружную команду. Все эти дни мы с ребятами работали над тем, чтобы команда стала настоящей сборной России. Ребята приехали из разных клубов. Есть те, кто играл на прошлом победном Кубке Первого канала. Им было проще. В то же время многое поменяли в тактическом плане, нужно было хорошо потренироваться. Взялись за это фундаментально, много смотрели видео с ребятами. Была хорошая коммуникация.

    Это привело нас к победе. Соперники — сильная команда, сильный штаб. Железный Майк Кинэн! Будучи маленьким мальчиком, смотрел матчи, когда он возглавлял "Нью-Йорк Рейнджерс". Для меня большая честь сегодня играть против такого сильного соперника. Благодарны, что он помогает российскому хоккею развиваться, приехал к нам.

    Игра складывалась по нашему плану. Надо поздравить дебютантов — не так просто сыграть первую игру. Мы видели, что где-то, когда нужно было хладнокровно реализовать, ребята в первом периоде не завершали. После поговорили — обозначили, куда лучше бросать Джереми Смиту. Даже Третьяк отметил, что он сыграл феноменально.

    Потом они ждали своих моментов. В тех ситуациях Илья Набоков сыграл здорово. В третьем периоде забили хороший гол, но дальше допустили ошибку. Как в нашей культуре — кнут и пряник! Есть что улучшать. Самая важная игра — следующая. Хочу поблагодарить всех, порадовали всю страну. Показали тот хоккей, который нам нужен: доминирование с шайбой, железобетонная оборона. Будем стремиться [в следующих матчах] сыграть на ноль. Плюс была блистательная атака. В том числе смотрели клипы сборной СССР: взяли на вооружение, реализовали на деле», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

    Сборная «России 25» далее сыграет с Беларусью, а сборная мира КХЛ — с Казахстаном. Оба матча пройдут 14 декабря.

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