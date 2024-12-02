Тамбиев: Можно отметить разве что наше меньшинство, не дали забить сопернику

Главный тренерподвел итог матча против(0:3).

«Сложно комментировать подобные матчи. Соперник, что тут говорить, это команда системная, правильная. И другим соперникам они много не дают создавать в атаке. Не смогли мы преодолеть эту оборону, (хотя) в стыках, в единоборства быть немного лучше. Не нашли мы оружие против "Локомотива". Будем готовиться к следующему сопернику. Можно отметить разве что наше меньшинство, не дали забить сопернику.

С "Локомотивом" шанс — это реализация большинства, а мы этим не воспользовались, хотя момент создали. С такими командами надо играть на высоких скоростях, быстро проходить центральную хону, контролировать шайбу в зоне атаки. Это сложно. К тому же они здорово блокируют броски. Мы пытались до ребят донести всю эту информацию, но реализовать это очень тяжело. Что и говорить, если такая мастеровитая команда, как московское "Динамо", 14 бросков нанесла по воротам (»Локомотива«). Так что "Локомотив" — команда хорошая, голыми руками её не возьмешь», — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 56 очков и продолжает идти первым в Западной конференции. У «Адмирала» 35 баллов и шестое место на «Востоке».