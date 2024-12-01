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    ЦСКА уверенно победил «Барыс»

    ЦСКА — «Барыс»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА легко обыграл «Барыс» со счетом 3:1.

    Константин Окулов
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    Константин Окулов

    У армейцев заброшенными шайбами отметились Максим Мамин, Егор Фатеев, Константин Окулов.

    В составе «Барыса» единственная шайба на счету Антона Бурдасова.

    КХл. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — «Барыс» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Мамин — 4 (Афанасьев, Исхаков), 10:47 — 1:0. Фатеев — 6 (Мамин, Охотюк), 40:21 — 2:0. Бурдасов — 5 (Асетов, Омирбеков), 55:39 — 2:1. Окулов — 5 (Дроздов, Каменев), 57:47 — 3:1Вратари: Просветов — Бояркин (59:12)Броски: 38 (16+11+11) — 10 (1+4+5)Штраф: 0 — 4

    ЦСКА идет на пятом месте с 39 очками в Западной конференции. «Барыс» идет 11-м на «Востоке».

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