ЦСКА — «Барыс»: счет матча 3:1, обзор голов

Константин Окулов Фото: globallookpress.com
У армейцев заброшенными шайбами отметились Максим Мамин, Егор Фатеев, Константин Окулов.
В составе «Барыса» единственная шайба на счету Антона Бурдасова.
КХл. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Барыс» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Мамин — 4 (Афанасьев, Исхаков), 10:47 — 1:0. Фатеев — 6 (Мамин, Охотюк), 40:21 — 2:0. Бурдасов — 5 (Асетов, Омирбеков), 55:39 — 2:1. Окулов — 5 (Дроздов, Каменев), 57:47 — 3:1Вратари: Просветов — Бояркин (59:12)Броски: 38 (16+11+11) — 10 (1+4+5)Штраф: 0 — 4
ЦСКА идет на пятом месте с 39 очками в Западной конференции. «Барыс» идет 11-м на «Востоке».