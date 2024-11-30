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    «Адмирал» взял верх над «Сочи» и одержал третью победу подряд

    «Адмирал» — «Сочи»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Сочи
    «Адмирал» дома победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3

    «Сочи»
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    «Сочи»

    По два очка у хозяев набрали Даниил Гутик (1+1) и Георгий Солянников (1+1). Еще по одной шайбе забросили Степан Старков и Дмитрий Завгородний.

    У сочинцев отличились Джесси Грэм, Сергей Попов и Илья Федотов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» (Сочи) — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)
    Голы: Солянников — 3 (Сошников, Шестаков), 4:43 — 1:0. Грэм — 6 (бол.), 19:03 — 1:1. Гутик — 7, 29:23 — 2:1. Попов — 9 (Гараев), 40:32 — 2:2. Попов — 10 (бол., Гутик, И. Федотов, Мокрушев), 55:24 — 2:3. Старков — 8, 55:31 — 3:3. Солянников — 4 (Шевченко), 57:50 — 4:3Вратари: Мишуров — ВолохинШтраф: 6 — 4Броски: 35 (11+16+8) — 21 (5+6+10)

    «Адмирал» одержал 3-ю победу кряду. С 35 очками команда занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Сочи» (25 очков) идет на последней, 11-й позиции на «Западе».

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