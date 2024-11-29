Мамбеталиев: Сегодня мы играли получше, чем в двух прошлых матчах

, главный тренер, прокомментировал поединок против(0:2).

«Сегодня мы играли получше, чем в двух прошлых матчах. Умение завершать приходит со временем. Ребята работают, крепнут, растут. Я вижу, чего им не хватает — немного быстроты при завершении. Раньше они играли по пять минут, а сейчас по 20. Скоро всё придет. Ребята входят в этот режим. Они понимают, что все зависит от них», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.

После этой победы у «Металлурга» стало 36 очков и пятое место на «Востоке». «Барыс» (21) остался на 11-й строчке.