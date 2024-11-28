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    Тамбиев: Мы старались действовать так, чтобы соперник лишился возможности атаковать

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    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил игру своей команды в матче КХЛ против СКА (3:2 Б).

    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»
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    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»

    «Хороший матч по содержанию. Мы достойно играли, по многим показателям превзошли соперника. По голевым моментами имели преимущество, хотя реализация немного и подвела. Игра подстать атмосфере.

    Играли ли мы сегодня строже в обороне? Соперник забил 41 гол с контратак. Любая наша потеря наказывается, соперник использует ошибки на раз. Поэтому мы старались действовать так, чтобы соперник лишился возможности размашисто атаковать, бегать в контратаки. Правда ли Мишуров ещё летом рассказывал другим, как отражать фирменный буллит Кузнецова? Не знаю, но сегодня он доказал всё делом! (смеется)», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

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