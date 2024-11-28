Тамбиев: Мы старались действовать так, чтобы соперник лишился возможности атаковать

Главный тренероценил игру своей команды в матче КХЛ против(3:2 Б).

«Хороший матч по содержанию. Мы достойно играли, по многим показателям превзошли соперника. По голевым моментами имели преимущество, хотя реализация немного и подвела. Игра подстать атмосфере.

Играли ли мы сегодня строже в обороне? Соперник забил 41 гол с контратак. Любая наша потеря наказывается, соперник использует ошибки на раз. Поэтому мы старались действовать так, чтобы соперник лишился возможности размашисто атаковать, бегать в контратаки. Правда ли Мишуров ещё летом рассказывал другим, как отражать фирменный буллит Кузнецова? Не знаю, но сегодня он доказал всё делом! (смеется)», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» занимает 6-е место в таблице Востока с 33 очками в активе. В следующей встрече дальневосточники сыграют против «Сочи» 30-го ноября.