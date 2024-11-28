СКА проиграл «Адмиралу» во Владивостоке

Санкт-петербургскийпотерпел поражение от владивостокскогов выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра во Владивостоке завершилась со счетом 3:2 Б в пользу дальневосточной команды.

Автором решающего броска в серии буллитов стал нападающий «Адмирала» Никита Сошников.

Сошников также отметился заброшенной шайбой в основное время. Еще один гол хозяев забил Джек Родевальд.

У СКА отличились Александр Никишин и Марат Хайруллин.

Прогнозы и ставки на КХЛ

СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 40 очков. «Адмирал» находится на шестой строчке на Востоке — 33 очка.