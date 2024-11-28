СКА проиграл «Адмиралу» во Владивостоке

Никита Сошников Фото: globallookpress.com
Игра во Владивостоке завершилась со счетом 3:2 Б в пользу дальневосточной команды.
Автором решающего броска в серии буллитов стал нападающий «Адмирала» Никита Сошников.
Сошников также отметился заброшенной шайбой в основное время. Еще один гол хозяев забил Джек Родевальд.
У СКА отличились Александр Никишин и Марат Хайруллин.
СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 40 очков. «Адмирал» находится на шестой строчке на Востоке — 33 очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Никишин — 6 (бол., Кузьмин, Хайруллин), 9:25 — 0:1. Сошников — 10 (бол., Фьоре, Родуолд), 20:44 — 1:1. Родуолд — 11 (бол., Фьоре, Сошников), 47:13 — 2:1. Хайруллин — 7 (Толчинский), 54:07 — 2:2Победный буллит: СошниковВратари: Мишуров — Мойсевич (Плешков, 65:00)Штраф: 2 — 12Броски: 43 (11+19+11+2) — 34 (14+7+10+3)