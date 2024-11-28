Ротенберг назвал причины поражения СКА в матче против «Адмирала»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:3 Б).

«Полные трибуны, тёплая атмосфера на арене. Мы тоже чувствовали эту энергетику, которая дала сил обеим командам. Мы понимали, что "Адмирал" здорово играет на домашней площадке. Из нашей команды не все выполнили установку на игру, таскали шайбу по одиночке, что неправильно. Это те причины, почему мы не выиграли этот матч. Много создали в первом периоде, надо улучшить реализацию.

Во втором много удалялись, снова у нас нехватка дисциплины. У ребят огромное желание помочь команде, но должен быть контроль эмоций. Наше дальневосточное турне продолжается, летим в характер. За одно очко команде спасибо, за проявленный характер, но есть, на что обратить внимание. До игры в Хабаровске у нас будут сутки, чтобы потренироваться», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

После этого матча СКА занимает 4-е место в таблице Запада с 40 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Амуром» 30-го ноября.