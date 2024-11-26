НХЛ. «Вашингтон» победил «Флориду», «Тампа-Бэй» одолела «Колорадо», «Каролина» — «Даллас»

За океаном завершились 11 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида» — «Вашингтон» — 1:4

«Вашингтон» одержал первую победу после травмы форварда Александра Овечкина. До этого команда проиграла «Колорадо» (1:2) и «Нью-Джерси» (2:3).

После этого матча «Вашингтон» с 29 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Флорида» с 25 очками — на шестой строчке.

НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) Голы: Миккола — 1 (Беннетт, Верхэге), 7:00 — 1:0. Эллер — 5 (Чикран, Лапьер), 17:49 — 1:1. Чикран — 6 (бол., Строум, Уилсон), 41:18 — 1:2. Эллер — 6 (п.в., Дюбуа, Чикран), 58:32 — 1:3. Мирошниченко — 1 (п.в., Рой), 59:37 — 1:4Вратари: Найт (57:35 — 58:32, 59:04 — 59:37) — ТомпсонШтраф: 10 — 10Броски: 21 (4+11+6) — 31 (9+8+14)

«Флорида» — «Вашингтон» — 1:4

«Каролина» — «Даллас» — 6:4

«Каролина» с 31 очком занимает второе место в Восточной конференции, «Даллас» с 26 очками — на пятой строчке «Запада».

НХЛ «Каролина» — «Даллас» — 6:4 (1:2, 0:1, 5:1) Голы: Сегин — 8 (Марчмент, Дюшен), 0:18 — 0:1. Джарвис — 5 (мен., Ахо), 6:36 — 1:1. Харли — 2 (Бенн, Хейсканен), 10:15 — 1:2. Марчмент — 7 (Сегин, Дюшен), 27:13 — 1:3. Ахо — 7 (Джарвис, Орлов), 41:10 — 2:3. Бернс — 1 (Стаал, Мартинук), 43:43 — 3:3. Гостисбеер — 5 (бол., Нечас, Ахо), 48:09 — 4:3. Хейсканен — 4 (Джонстон), 54:46 — 4:4. Нечас — 12 (бол., Гостисбеер, Джарвис), 57:53 — 5:4. Свечников — 8 (п.в., Ахо, Дж. Слэвин), 59:45 — 6:4Вратари: Мартин — Эттингер (58:16 — 59:45)Штраф: 6 — 4Броски: 34 (6+13+15) — 19 (5+8+6)

«Каролина» — «Даллас» — 6:4

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 5:2

«Нью-Джерси» с 32 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 17 очками — на 14-й строчке «Запада».

НХЛ «Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) Голы: Форсберг — 9, 5:08 — 0:1. Хаула — 5 (Ковачевич, Мерсер), 11:29 — 1:1. Хишир — 11 (Майер, Л. Хьюз), 23:52 — 2:1. Хишир — 12 (бол.), 30:01 — 3:1. Хишир — 13 (Ноесен), 36:57 — 4:1. Л`Еро — 2 (Йоси), 47:39 — 4:2. Даулинг — 1 (п.в., Ковачевич, Диллон), 57:25 — 5:2Вратари: Маркстрем — Сарос (Уэджвуд, 40:00, 56:21 — 57:25)Штраф: 23 — 4Броски: 46 (11+19+16) — 21 (8+10+3)

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 5:2

«Рейнджерс» — «Сент-Луис» — 2:5

«Рейнджерс» продлили серию поражений до трех матчей и с 25 очками расположились на пятом месте в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 21 очком — на 11-й строчке «Запада».

НХЛ «Рейнджерс» — «Сент-Луис» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) Голы: Куилль — 8 (Какко, Джонс), 8:47 — 1:0. Кайру — 7 (Шенн), 11:45 — 1:1. Болдюк — 1 (Факса, Холлоуэй), 24:30 — 1:2. Куилль — 9 (Зибанежад, Берард), 27:20 — 2:2. Шенн — 4 (Перунович), 41:12 — 2:3. Болдюк — 2 (Парэйко, Холлоуэй), 48:25 — 2:4. Бучневич — 6 (п.в., Сундквист, Сутер), 57:15 — 2:5Вратари: Шестеркин (56:47 — 57:15) — ХоферШтраф: 8 — 8Броски: 29 (14+8+7) — 43 (15+16+12)

«Рейнджерс» — «Сент-Луис» — 2:5

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Филадельфия» — «Вегас» — 4:5 Б

За «Флайерз» гол забил Матвей Мичков.

«Филадельфия» с 21 очком занимает 11-е место в Восточной конференции. «Вегас» с 30 очками расположился на 3-й строчке «Запада».

НХЛ «Филадельфия» — «Вегас» — 4:5 Б (2:0, 2:3, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Фрост — 2 (Ристолайнен, Типпетт), 8:51 — 1:0. Кутюрье — 5 (Конекны), 12:07 — 2:0. Андре — 1 (Хэтэуэй, Лотон), 20:28 — 3:0. Айкел — 8 (Барбашев), 27:42 — 3:1. Барбашев — 10 (Айкел), 31:32 — 3:2. Мичков — 8 (Фрост), 33:18 — 4:2. Дорофеев — 11 (бол., Теодор, Гертл), 38:10 — 4:3. Пирсон — 5 (Хэнифин, Хэг), 51:55 — 4:4. Победный буллит: АйкелВратари: Федотов — СамсоновШтраф: 2 — 6Броски: 35 (7+7+14+7) — 30 (5+19+6+0)

«Филадельфия» — «Вегас» — 4:5 Б

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 8:2

За «Лайтнинг» отличился Никита Кучеров. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков соперников.

«Тампа» набрала 24 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции, а «Колорадо» с 24 очками расположился на 7-й строчке «Запада».

НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 8:2 (5:1, 1:0, 2:1) Голы: Пербикс — 2, 5:41 — 1:0. Гюнцель — 8 (бол., Хагель, Кучеров), 7:46 — 2:0. Иван — 4 (Ничушкин, Мэнсон), 8:56 — 2:1. Кучеров — 12 (Хагель), 10:03 — 3:1. Гленденинг — 1 (мен., Хагель), 13:15 — 4:1. Чирелли — 9 (Чернак, Хагель), 19:46 — 5:1. Пойнт — 12 (бол., Хагель, Кучеров), 29:38 — 6:1. Иван — 5, 41:08 — 6:2. Гюнцель — 9 (Пербикс), 43:09 — 7:2. Эйссимонт — 1 (Гиргенсонс), 44:44 — 8:2Вратари: Василевский — Аннунен (Георгиев, 10:03, Аннунен, 40:00)Штраф: 6 — 4Броски: 33 (12+11+10) — 25 (7+4+14)

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 8:2

«Айлендерс» — «Детройт» — 2:4

«Айлендерс» с 21 очком занимают 10-е место в Восточной конференции, «Детройт» с 20 очками — на 13-й строчке.

НХЛ «Айлендерс» — «Детройт» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) Голы: Ли — 8 (Пажо, Добсон), 4:35 — 1:0. Зайдер — 2 (Копп, Фишер), 13:25 — 1:1. Палмиери — 10 (Нельсон, Джордж), 27:42 — 2:1. Ларкин — 12 (Холл, Юханссон), 51:20 — 2:2. Раймонд — 5 (Эдвинссон, Зайдер), 53:53 — 2:3. Эдвинссон — 3 (п.в.), 59:57 — 2:4Вратари: Варламов (57:11 — 59:57) — ЛайонШтраф: 10 — 10Броски: 31 (7+9+15) — 21 (5+7+9)

«Айлендерс» — «Детройт» — 2:4

«Оттава» — «Калгари» — 4:3

«Оттава» набрала 17 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Калгари» с 27 очками идет на 4-м месте на «Западе».

НХЛ «Оттава» — «Калгари» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) Голы: Юбердо — 7 (бол., Коронато, Зари), 14:32 — 0:1. Годетт — 9 (Грейг, Жиру), 17:05 — 1:1. Батерсон — 9 (бол., Ткачак, Сандерсон), 23:18 — 2:1. Рейнхардт — 1 (Грейг, Сандерсон), 33:17 — 3:1. Шарангович — 5, 35:27 — 3:2. Ткачак — 11 (бол., Батерсон, Штюцле), 41:14 — 4:2. Кадри — 6 (п.в.), 59:20 — 4:3Вратари: Форсберг — Вольф (56:43 — 59:07, 59:15 — 59:21, 59:34)Штраф: 6 — 20Броски: 29 (11+9+9) — 27 (9+12+6)

«Оттава» — «Калгари» — 4:3

«Миннесота» — «Виннипег» — 1:4

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов восстановился после травмы и не набрал результативных баллов.

После этого матча «Миннесота» с 30 очками занимает второе место в Западной конференции, «Виннипег» с 36 очками — на первой строчке.

НХЛ «Миннесота» — «Виннипег» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Голы: Миддлтон — 4 (Юханссон, Фэйбер), 8:37 — 1:0. Иафалло — 3 (Купари), 10:03 — 1:1. Нидеррайтер — 9 (Пионк, Наместников), 32:05 — 1:2. Иафалло — 4 (бол., Пионк, Перфетти), 53:20 — 1:3. Лаури — 5 (п.в., Коннор, Шайфли), 58:57 — 1:4Вратари: Густавссон (57:18 — 57:45, 57:58 — 58:27, 58:37 — 58:57) — ХеллибакШтраф: 8 — 6Броски: 44 (22+17+5) — 32 (7+13+12)

«Миннесота» — «Виннипег» — 1:4

«Анахайм» — «Сиэтл» — 2:3

«Сиэтл» с 23 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Анахайм» набрал 19 очков и идет на 12-м месте.

НХЛ «Анахайм» — «Сиэтл» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) Голы: Райт — 2 (Бьоркстранд, Эванс), 7:12 — 0:1. Зеграс — 3 (Терри, Дюмулин), 15:59 — 1:1. Ватрано — 3 (Зеллвегер, Терри), 26:17 — 2:1. Бураковски — 1 (Маккэн, Эванс), 40:46 — 2:2. Монтур — 7 (Райт), 41:10 — 2:3Вратари: Достал (57:59) — ДаккордШтраф: 10 — 6Броски: 23 (6+6+11) — 27 (6+11+10)

«Анахайм» — «Сиэтл» — 2:3

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 7:2

Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 22 из 24 бросков по своим воротам, а также отдал голевую передачу на 2-й минуте 1-го периода.

«Сан-Хосе» набрал 19 очков и расположился на 14-й строчке Западной конференции, «Лос-Анджелес» идет 6-м с 25 очками.

НХЛ «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 7:2 (1:0, 1:2, 5:0) Голы: Штурм — 4 (Ферраро, Аскаров), 1:47 — 1:0. Кларк — 3 (Кемпе, Копитар), 22:32 — 1:1. Копитар — 6 (Кемпе, Фогеле), 28:58 — 1:2. Зеттерлунд — 9 (Эклунд, Селебрини), 33:59 — 2:2. Селебрини — 5 (Тран, Рутта), 41:03 — 3:2. Лильегрен — 2 (У. Смит), 42:14 — 4:2. Селебрини — 6 (бол., Эклунд, У. Смит), 43:43 — 5:2. Веннберг — 6 (бол., Уолман), 50:46 — 6:2. Канин — 5, 58:39 — 7:2Вратари: Аскаров — РиттихШтраф: 4 — 12Броски: 21 (6+5+10) — 24 (6+13+5)