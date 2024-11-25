Леонтьев: Проиграли по делу первые два периода

Олег Леонтьев Фото: globallookpress.com
«Два стартовых периода трудно комментировать, мы не успевали, проигрывали борьбу, не лезли на пятак соперников, не шли на обострение, не создавали сложностей для практически. Проиграли по делу первые два периода. В третьем, хоть и пришли в себя, начали играть в свою игру, создавали моменты, но шайба уже не шла в ворота, вратарь здорово подтаскивал.
Можно кивать на то, что у нас не так много сил осталось, каждый матч проходит в очень упорных сражениях, но всё равно дома нужно брать очки и держаться на той позиции, на которой находишься», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.
«Куньлунь» с 27 баллами остается 10-м в Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» с 30 очками идет седьмым на «Востоке».