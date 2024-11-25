Леонтьев: Проиграли по делу первые два периода

Главный тренервысказался о матче против(1:3).

«Два стартовых периода трудно комментировать, мы не успевали, проигрывали борьбу, не лезли на пятак соперников, не шли на обострение, не создавали сложностей для практически. Проиграли по делу первые два периода. В третьем, хоть и пришли в себя, начали играть в свою игру, создавали моменты, но шайба уже не шла в ворота, вратарь здорово подтаскивал.

Можно кивать на то, что у нас не так много сил осталось, каждый матч проходит в очень упорных сражениях, но всё равно дома нужно брать очки и держаться на той позиции, на которой находишься», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

«Куньлунь» с 27 баллами остается 10-м в Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» с 30 очками идет седьмым на «Востоке».