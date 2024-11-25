ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»Трансферный дайджест. 19 — 25 ноября
    Все новости спорта

    Леонтьев: Проиграли по делу первые два периода

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о матче против «Куньлуня» (1:3).

    Олег Леонтьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Леонтьев

    «Два стартовых периода трудно комментировать, мы не успевали, проигрывали борьбу, не лезли на пятак соперников, не шли на обострение, не создавали сложностей для практически. Проиграли по делу первые два периода. В третьем, хоть и пришли в себя, начали играть в свою игру, создавали моменты, но шайба уже не шла в ворота, вратарь здорово подтаскивал.

    Можно кивать на то, что у нас не так много сил осталось, каждый матч проходит в очень упорных сражениях, но всё равно дома нужно брать очки и держаться на той позиции, на которой находишься», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

    «Куньлунь» с 27 баллами остается 10-м в Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» с 30 очками идет седьмым на «Востоке».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Покончит ли «Манчестер Сити» с поражениями?
  • «Манчестер Сити» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Мемфис — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  6.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:00
    •  4.12
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие