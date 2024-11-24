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    Костюченок: Когда нужно принять правильные решения свежей головой — ее нет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Амур
    И. о. главного тренера «Амура» Виктор Костюченок подвел итог матча против «Адмирала» (3:5).

    Виктор Костюченок
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    Виктор Костюченок

    «Игра длится 60 минут. После хорошего первого периода где-то ребята немножко рано почувствовали, что они выиграли, пошла некая расслабленность и прошёл свой хоккей. Соперники играли до конца, они проигрывали, однако их гнали болельщики, трибуны хорошие, приятно играть в такой атмосфере.

    Чтобы сравнять счет в концовке, возможно, не хватило свежести, когда нужно принять правильные решения свежей головой — ее нет. Есть потеря концентрации: то, что ребята хотят быстрее сыграть в атаку, где-то порой жертвуют тем, что в обороне происходит. Да и хотелось бы, чтобы вратарская линия была получше», — цитирует Костюченка пресс-служба КХЛ.

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    «Адмирал» набрал 31 очко. Команда находится на 6-й позиции в таблице Восточной конференции. «Амур» с 15 очками — на 12-м месте.

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