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    Леонтьев: «Нефтехимик» не имеет возможности менять половину состава

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Ак Барс
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в татарстанском дерби от «Ак Барса» (0:2) и затронул тему здоровья Владислава Лещенко и Владимира Брюквина.

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Долганов здорово каждую игру у нас сражается, и сегодня тоже было много спасений от него в первом периоде. Парень бьётся — молодец. Игрой Райли Барбера довольны. Он — профессионал, игрок высокого уровня. Добавил нашей команды сил в большинстве, имеет опасный бросок. Делает много полезных вещей, довольны приобретением.

    Когда вернутся Лещенко и Брюквин, пока сложно сказать, будет обследование — может, сроки и скажут. У нас нет таких финансовых возможностей, как у некоторых клубов в лиге, которые за сезон меняют половину состава. У нас нет на это средств.

    Но ищем, кем усиливаться, даже в такой ситуации. Защитник Марио Паталаха поиграл в КХЛ, я считаю, он созрел для этой лиги. Его перспективы зависят от него самого, играть будут те, кто готов сражаться на этом уровне», — сказал Леонтьев «Чемпионату».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Нефтехимик» в гостях уступил «Ак Барсу» со счетом 0:2. После 30 матчей нижнекамцы идут седьмыми на «Востоке» с 28 очками.

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