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    «Ак Барс» с сухим счетом обыграл «Нефтехимик» в татарстанском дерби

    «Ак Барс» — «Нефтехимик»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Нефтехимик
    Казанский «Ак Барс» на своем льду одолел нижнекамский «Нефтехимик» в татарстанском дерби со счетом 2:0.

    Альберт Яруллин
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    Альберт Яруллин

    На 10-й минуте счет открыл Альберт Яруллин, ему ассистировали Никита Дыняк и Дмитрий Кателевский.

    В середине третьего периода преимущество казанцев удвоил Артем Галимов. Голевые передачи ему отдали Ильи Сафонов и Альберт Яруллин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Яруллин — 2 (Дыняк, Кателевский), 9:46 — 1:0. Галимов — 10 (Сафонов, Яруллин), 51:43 — 2:0Вратари: Билялов (Мифтахов, 31:25) — Долганов (58:10 — 58:47, 58:56)Броски: 37 (14+16+7) — 33 (7+10+16)Штраф: 0 — 8

    «Ак Барс» поднялся на 3-е место в Восточной конференции с 35 очками. «Нефтехимик» (28) — седьмой.

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