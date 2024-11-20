«Ак Барс» — «Нефтехимик»: счет матча 2:0, обзор голов

Альберт Яруллин Фото: globallookpress.com
На 10-й минуте счет открыл Альберт Яруллин, ему ассистировали Никита Дыняк и Дмитрий Кателевский.
В середине третьего периода преимущество казанцев удвоил Артем Галимов. Голевые передачи ему отдали Ильи Сафонов и Альберт Яруллин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Яруллин — 2 (Дыняк, Кателевский), 9:46 — 1:0. Галимов — 10 (Сафонов, Яруллин), 51:43 — 2:0Вратари: Билялов (Мифтахов, 31:25) — Долганов (58:10 — 58:47, 58:56)Броски: 37 (14+16+7) — 33 (7+10+16)Штраф: 0 — 8
«Ак Барс» поднялся на 3-е место в Восточной конференции с 35 очками. «Нефтехимик» (28) — седьмой.