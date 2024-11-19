Звягин: Проиграли в катании, в скорости и в борьбе, это немного удивляет

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против минского(2:5).

«В актив можем занести себе только первые десять минут матча. Неплохо начали, забили. Но потом соперник превзошёл нас в ходе остатка встречи. В других играх мы выглядели хорошо по физике, сегодня будем разбираться в причинах. Действительно, проиграли в катании, в скорости и в борьбе. Это немного удивляет, потому что у нас был дополнительный день на подготовку.

Мы не смотрели в таблицу на протяжении многих игр, но прошлый матч с "Нефтехимиком" мы выиграли, и стали говорить о том, что в домашней серии можем дать себе шанс зайти в зону плей-офф. Говорили и сегодня об этом, это должно было быть огромной мотивацией для нас, но не получилось», — передает слова Звягина Чемпионат.

После этого матча «Авангард» занимает 10-е место в таблице Востока с 22 очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Адмирала» 22-го ноября.