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    «Автомобилист» уступил дома «Нефтехимику»

    «Автомобилист» — «Нефтехимик»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» проиграл на своем льду «Нефтехимику» — 1:3.

    Григорий Селезнев
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    Григорий Селезнев

    Единственную шайбу у хозяев забросил Брукс Мэйсек. За «Нефтехимик» два гола на счету Григория Селезнева, также отличился Евгений Митякин.

    «Автомобилист» в этом матче прервал свою 7-матчевую победную серию.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Селезнев — 4 (Ди, Сериков), 8:22 — 0:1. Селезнев — 5 (Киселевич, Брюквин), 24:28 — 0:2. Мэйсек — 10 (бол., Кизимов, Да Коста), 30:10 — 1:2. Митякин — 7 (п.в., Шафигуллин), 59:59 — 1:3Вратари: Аликин (57:20 — 59:59) — ДолгановШтраф: 2 — 6Броски: 48 (10+16+22) — 19 (5+10+4)

    «Нефтехимик» с 28 очками идет седьмым на «Востоке». «Автомобилист» (36) — второй.

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