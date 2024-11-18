«Автомобилист» — «Нефтехимик»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛпроиграл на своем льду— 1:3.

Единственную шайбу у хозяев забросил Брукс Мэйсек. За «Нефтехимик» два гола на счету Григория Селезнева, также отличился Евгений Митякин.

«Автомобилист» в этом матче прервал свою 7-матчевую победную серию.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Селезнев — 4 (Ди, Сериков), 8:22 — 0:1. Селезнев — 5 (Киселевич, Брюквин), 24:28 — 0:2. Мэйсек — 10 (бол., Кизимов, Да Коста), 30:10 — 1:2. Митякин — 7 (п.в., Шафигуллин), 59:59 — 1:3Вратари: Аликин (57:20 — 59:59) — ДолгановШтраф: 2 — 6Броски: 48 (10+16+22) — 19 (5+10+4)

«Нефтехимик» с 28 очками идет седьмым на «Востоке». «Автомобилист» (36) — второй.