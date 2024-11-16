Войнов о поражении «Торпедо»: Очень тяжело их подловить на контратаках

Защитниквысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против(0:1).

«Не секрет, что "Локомотив" играет хорошо в обороне и допускает минимум ошибок. Очень тяжело их подловить на контратаках. У нас были моменты, чтобы забивать, в том числе в большинстве, которое в очередной раз не сработало. Когда оно заработает, нам будет легче. Конечно, сегодня было не как в других матчах, где атаки идут туда-сюда, в формате "два в один", "три в один".

Из положительного стоит отметить, что в обороне мы тоже сыграли хорошо, не дали ничего создать сопернику. После такой пропущенной шайбы в моменте можно опустить голову, но хорошо, что команда понимает, что такое бывает. Что ждать от третьей игры с "Локомотивом", которая совсем скоро? Другие команды тяжело прогнозировать, а с "Локомотивом" мы знаем, какая нас ждёт игра», — цитирует Войнова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Торпедо» занимает 6-е место в таблице Запада с 31-м очком в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против СКА 21-го ноября.