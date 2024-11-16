Козлов о победе над «Барысом»: Было видно, что ребята играли друг за друга

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:1).

«Хороший, целостный матч получился. Было видно, что ребята играли друг за друга, на результат. Соперник очень вязко оборонялся. Дал нам пространство, но, в то же время, опасно контратаковал. Было пару пропущенных контратак во втором периоде, но Семён Вязовой здорово сыграл, и была пара момента, где Григорий Панин поймал на себя шайбу, тот же Артём Горшков в концовке. Было много блокированных бросков, ребята жертвовали собой. Очень важные два очка для нас.

Ливо не доиграл концовку матча? У него небольшое повреждение. Завтра будет углублённое обследование, после которого будет понятно.

Чего пока не хватает Вязовому до первого "сухаря" в КХЛ? Такое бывает. С одной стороны, за Семёна обидно, а с другой, для молодого, может быть, это и хорошо. У него будет стремление продолжать также усердно работать. Вопрос психологии? Не хочу сказать, что это был его гол. Он здорово сыграл, как и вся команда. Я согласен, что сыграть на "ноль" для вратарей также важно, как и набранные очки для полевых игроков, но для меня важнее, что команда выиграла этот матч и играла правильно. Было много позитивных моментов», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 4-е место в таблице Востока с 33 очками в активе. В следующем поединке уфимцы встретятся с «Металлургом» 18-го ноября.