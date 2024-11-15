«Салават Юлаев» — «Барыс»: счет матча 4:1, обзор голов

одержал победу над(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимской команды голы записали на свой счет Артем Пименов в большинстве, Деннис Ян, Шелдон Ремпал (штрафной бросок) и Александр Шаров.

Единственную шайбу у «Барыса» забросил Максим Мухаметов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Пименов — 3 (бол., Ремпал, Цулыгин), 12:44 — 1:0. Ян — 5 (Ливо, Зоркин), 21:20 — 2:0. Ремпал — 11 (буллит), 53:13 — 3:0. Мухаметов — 2 (Королев, Омирбеков), 54:28 — 3:1. Шаров — 5 (бол., Хафизуллин, Набиев), 57:33 — 4:1Вратари: Вязовой — ШутовБроски: 35 (10+11+14) — 20 (7+7+6)Штраф: 8 — 10

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 33 очками в активе, а «Барыс» — на 11-й позиции (16).