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    «Салават Юлаев» уверенно обыграл «Барыс»

    «Салават Юлаев» — «Барыс»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Барыс
    «Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Артем Пименов — нападающий «Салавата Юлаева»
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    Артем Пименов — нападающий «Салавата Юлаева»

    В составе уфимской команды голы записали на свой счет Артем Пименов в большинстве, Деннис Ян, Шелдон Ремпал (штрафной бросок) и Александр Шаров.

    Единственную шайбу у «Барыса» забросил Максим Мухаметов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Пименов — 3 (бол., Ремпал, Цулыгин), 12:44 — 1:0. Ян — 5 (Ливо, Зоркин), 21:20 — 2:0. Ремпал — 11 (буллит), 53:13 — 3:0. Мухаметов — 2 (Королев, Омирбеков), 54:28 — 3:1. Шаров — 5 (бол., Хафизуллин, Набиев), 57:33 — 4:1Вратари: Вязовой — ШутовБроски: 35 (10+11+14) — 20 (7+7+6)Штраф: 8 — 10

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 33 очками в активе, а «Барыс» — на 11-й позиции (16).

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