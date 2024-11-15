Епанчинцев: Будем разгребать это Г, на которое мы в этой домашней серии наиграли

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского(1:2).

«12 периодов, 4 игры — нападающие без голов. Это самый важный и ключевой момент. Проигрываем в одну шайбу, в овертаймах.

Не хватило агрессии сегодня? Это заметно, видно, перед каждой игрой это говорится, что нужно туда залезть, под кожу, как угодно. Есть игроки для этого, которые могут это делать. Слишком всё академично. Сейчас есть пауза, возьмём совковые лопаты и будем разгребать это Г, на которое мы в этой домашней серии наиграли. Предстоит серьёзная работа», — передает слова Епанчинцева Чемпионат.

После этого матча «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока с 23 очками в активе. В следующем поединке команда снова сыграет против московского «Динамо» 20-го ноября.