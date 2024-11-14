Рыбин об игре «Амура»: Вопросы к генеральному менеджеру, это же безобразие

Экс-нападающийвысказался о неудачной игрев нынешнем сезоне.

«Наверное, вопросы к генеральному менеджеру, кого подписывали, кого они хотели и соответствовали ли игроки тем контрактам. Команда сколько матчей не могла забить? Это же безобразие. Где-то и главного тренера сняли, но кажется, что пришло время что-то менять, делать какие-то обмены, поднимать игроков из ВХЛ, вливать молодую кровь.

Я не верю, что "Амур" попадёт в плей-офф, абсолютно призрачные шансы. Я думаю, что их больше нет, чем они есть», — сказал Рыбин LiveResult.ru.

«Амур» занимает последнее 12-е место в таблице Восточной конференции с 13-ю очками в активе после 26-и сыгранных матчей.