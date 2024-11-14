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    Рыбин об игре «Амура»: Вопросы к генеральному менеджеру, это же безобразие

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур
    Экс-нападающий СКА Максим Рыбин высказался о неудачной игре «Амура» в нынешнем сезоне.

    Виктор Костюченок — исполняющий обязанности главного тренера «Амура»
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    Виктор Костюченок — исполняющий обязанности главного тренера «Амура»

    «Наверное, вопросы к генеральному менеджеру, кого подписывали, кого они хотели и соответствовали ли игроки тем контрактам. Команда сколько матчей не могла забить? Это же безобразие. Где-то и главного тренера сняли, но кажется, что пришло время что-то менять, делать какие-то обмены, поднимать игроков из ВХЛ, вливать молодую кровь.

    Я не верю, что "Амур" попадёт в плей-офф, абсолютно призрачные шансы. Я думаю, что их больше нет, чем они есть», — сказал Рыбин LiveResult.ru.

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