Мэттьюс: Смогу ли забить больше Овечкина? Я даже не на полпути

Нападающийответил на вопрос о том, сможет ли когда-нибудь догнать форвардапо голам в НХЛ.

«Я даже близко не подошёл к нему. Понимаю прогнозы и всё такое. Но в то же время я даже не на полпути — а он приближается к рекорду Гретцки.

Фокус и внимание, очевидно, должны быть на нём. На том, что он смог сделать на протяжении своей карьеры, и к чему приближается сейчас», — приводит слова Мэттьюса Sportsnet.

Напомним, что Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянину осталось забросить 31 шайбу. Сейчас на счету Мэттьюса 373 шайбы после 575 встреч в лиге.