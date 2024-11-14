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    Мэттьюс: Смогу ли забить больше Овечкина? Я даже не на полпути

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    Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс ответил на вопрос о том, сможет ли когда-нибудь догнать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

    Остон Мэттьюс — нападающий «Торонто»
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    Остон Мэттьюс — нападающий «Торонто»

    «Я даже близко не подошёл к нему. Понимаю прогнозы и всё такое. Но в то же время я даже не на полпути — а он приближается к рекорду Гретцки.

    Фокус и внимание, очевидно, должны быть на нём. На том, что он смог сделать на протяжении своей карьеры, и к чему приближается сейчас», — приводит слова Мэттьюса Sportsnet.

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    • Напомним, что Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянину осталось забросить 31 шайбу. Сейчас на счету Мэттьюса 373 шайбы после 575 встреч в лиге.

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