«Нефтехимик» — «Барыс»: счет матча 1:2, обзор голов

В составе победителей отметились Алихан Омирбеков и Кирилл Панюков, а за хозяев шайбу забросил Жан-Себастьян Ди.
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Омирбеков — 4 (Муратов, Гайтамиров), 18:31 — 0:1. Ди — 5 (Белозеров, Барбер), 41:14 — 1:1. Панюков — 4 (Асетов, Камалов), 61:39 — 1:2Вратари: Долганов — БояркинШтраф: 0 — 2Броски: 41 (10+17+13+1) — 25 (9+5+9+2)
«Нефтехимик» с 25 очками занимает седьмое место в Восточной конференции. «Барыс» (16) — 11-й.