ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    сборная России готовится к матчамС надеждой на рекорд. Сборная России ведет подготовку к матчам с Брунеем и Сирией
  • 19:26
    • «Трактор» разгромил «Металлург» в КХЛ
  • 19:10
    • «Динамо» выиграло у «Авангарда» в КХЛ
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» в овертайме уступил «Барысу»

    «Нефтехимик» — «Барыс»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в родных стенах в овертайме проиграл «Барысу» со счетом 1:2.

    «Барыс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барыс»

    В составе победителей отметились Алихан Омирбеков и Кирилл Панюков, а за хозяев шайбу забросил Жан-Себастьян Ди.

    Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Омирбеков — 4 (Муратов, Гайтамиров), 18:31 — 0:1. Ди — 5 (Белозеров, Барбер), 41:14 — 1:1. Панюков — 4 (Асетов, Камалов), 61:39 — 1:2Вратари: Долганов — БояркинШтраф: 0 — 2Броски: 41 (10+17+13+1) — 25 (9+5+9+2)

    «Нефтехимик» с 25 очками занимает седьмое место в Восточной конференции. «Барыс» (16) — 11-й.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Питтсбург» не потеряет очки в игре с «Детройтом»
  • «Питтсбург» — «Детройт». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Зверев обыграет Рууда с разгромным счетом?
  • Зверев — Рууд. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Отберет ли Казахстан очки у Австрии?
  • Казахстан — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Питтсбург — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Казахстан — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Франция — Израиль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Армения — Фарерские острова
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бельгия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие