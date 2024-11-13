ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиНичего личного. Анчелотти рискует быть уволенным из «Реала» до Нового года
  • 19:26
    • «Трактор» разгромил «Металлург» в КХЛ
  • 19:10
    • «Динамо» выиграло у «Авангарда» в КХЛ
    Все новости спорта

    Ларионов: В последних пяти матчах у нас было четыре овертайма, это непросто

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Динамо Минск
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о матче против минского «Динамо» (2:1 ОТ).

    Игорь Ларионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Ларионов

    «Мы рады быть в Минске, где любят хоккей и очень здорово болеют за свою команду. Соперника — с хорошей игрой. Наших парней — с победой, которая была очень непростой. Приятно побеждать, пусть и в овертайме.

    В последних пяти матчах у нас было четыре овертайма. Это непросто для ребят. Но так растет команда, так вырабатывается характер каждого игрока. Только так ты можешь получить эмоции, опыт, мастерство. Горжусь всеми ребятами, всем коллективом.

    Атанасов? У каждого игрока есть непростые моменты в карьере. Он молодой парень, не играл в предыдущем матче с "Сочи" (7:1). Если быть откровенными, Атанасов сегодня не планировался в составе. Но мы приняли решение, что одной игры достаточно, чтобы посмотреть хоккей сверху. Не все получалось гладко, мы это знаем. Тем не менее, если человек правильно воспринимает ситуацию и тот гол, который он забил в овертайме, это хороший знак, что карьера у него будет правильной. Очень важно не поддаваться эмоциям, это командная победа. А игроки, в которых ты веришь, выходят на первый план, когда это необходимо», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

    «Торпедо» с 31 баллов идет на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (28) — восьмое.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Питтсбург» не потеряет очки в игре с «Детройтом»
  • «Питтсбург» — «Детройт». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Зверев обыграет Рууда с разгромным счетом?
  • Зверев — Рууд. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Отберет ли Казахстан очки у Австрии?
  • Казахстан — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Питтсбург — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Казахстан — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Франция — Израиль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бельгия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Армения — Фарерские острова
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эквадор — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие