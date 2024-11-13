Ларионов: В последних пяти матчах у нас было четыре овертайма, это непросто

Главный тренервысказался о матче против минского(2:1 ОТ).

«Мы рады быть в Минске, где любят хоккей и очень здорово болеют за свою команду. Соперника — с хорошей игрой. Наших парней — с победой, которая была очень непростой. Приятно побеждать, пусть и в овертайме.

В последних пяти матчах у нас было четыре овертайма. Это непросто для ребят. Но так растет команда, так вырабатывается характер каждого игрока. Только так ты можешь получить эмоции, опыт, мастерство. Горжусь всеми ребятами, всем коллективом.

Атанасов? У каждого игрока есть непростые моменты в карьере. Он молодой парень, не играл в предыдущем матче с "Сочи" (7:1). Если быть откровенными, Атанасов сегодня не планировался в составе. Но мы приняли решение, что одной игры достаточно, чтобы посмотреть хоккей сверху. Не все получалось гладко, мы это знаем. Тем не менее, если человек правильно воспринимает ситуацию и тот гол, который он забил в овертайме, это хороший знак, что карьера у него будет правильной. Очень важно не поддаваться эмоциям, это командная победа. А игроки, в которых ты веришь, выходят на первый план, когда это необходимо», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

«Торпедо» с 31 баллов идет на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (28) — восьмое.