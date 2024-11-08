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    Браташ: Есть основания переживать за участие «Лады» в следующем сезоне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Динамо
    Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ высказался о матче против «Динамо» (3:2).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Есть основания переживать за участие "Лады" в следующем сезоне, когда не соблюдаются контрактные обязательства со стороны клуба по поводу выплаты зарплат и премиальных. Мы должны выполнять свою работу, чтобы потом требовать исполнения других обязательств.

    Шла равная игра до шедеврального гола Шараканова. После его гола команда поймала кураж, мы доминировали, атаковали. Нелепая несогласованность привела ко второй пропущенной шайбе. Мы не играли на удержание, но смогли удержать победу», — цитирует Браташа «Матч ТВ».

    «Динамо» с 29 очками идет пятым на «Западе». «Лада» с 23 очками двумя позициями ниже.

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