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    Мамбеталиев: Команда растет от игры к игре

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Барыс
    Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев подвел итоги матча КХЛ против «Автомобилиста».

    Галым Мамбеталиев
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    Галым Мамбеталиев

    «Игра была тяжелая, соперник мастеровитый. Конечно, много удалений за игру вшестером, но это от большого желания выскочить поскорее, даже винить некого. До первого гола неплохо играли, а потом на возврате неправильно сыграли, пропустили первый гол, а потом пропустили еще два. Команда растет от игры к игре, мне нравится, будем добавлять, в большинстве, в движении, в борьбе.

    Шутов — молодец, старался, держал в игре. Повторюсь: недоработали на возврате. Думаю, он наберет хорошую форму, будет в порядке. В нашем большинстве соперник ловил шайбу на себя, поэтому мы и не забили, мы несколько минут выстояли, играя втроем, а соперник нам не забил. У нас была одна ошибка на возврате, вот и все», — приводит слова Мамбеталиева официальный сайт КХЛ.

    «Автомобилист» с 30 очками после 22 игр идет вторым на «Востоке». «Барыс» — на 11-м месте с 14 очками после 23 игр.

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