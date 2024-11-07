Мамбеталиев: Команда растет от игры к игре

Главный тренерподвел итоги матча КХЛ против

«Игра была тяжелая, соперник мастеровитый. Конечно, много удалений за игру вшестером, но это от большого желания выскочить поскорее, даже винить некого. До первого гола неплохо играли, а потом на возврате неправильно сыграли, пропустили первый гол, а потом пропустили еще два. Команда растет от игры к игре, мне нравится, будем добавлять, в большинстве, в движении, в борьбе.

Шутов — молодец, старался, держал в игре. Повторюсь: недоработали на возврате. Думаю, он наберет хорошую форму, будет в порядке. В нашем большинстве соперник ловил шайбу на себя, поэтому мы и не забили, мы несколько минут выстояли, играя втроем, а соперник нам не забил. У нас была одна ошибка на возврате, вот и все», — приводит слова Мамбеталиева официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» с 30 очками после 22 игр идет вторым на «Востоке». «Барыс» — на 11-м месте с 14 очками после 23 игр.