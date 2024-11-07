Мамбеталиев: Команда растет от игры к игре

«Игра была тяжелая, соперник мастеровитый. Конечно, много удалений за игру вшестером, но это от большого желания выскочить поскорее, даже винить некого. До первого гола неплохо играли, а потом на возврате неправильно сыграли, пропустили первый гол, а потом пропустили еще два. Команда растет от игры к игре, мне нравится, будем добавлять, в большинстве, в движении, в борьбе.
Шутов — молодец, старался, держал в игре. Повторюсь: недоработали на возврате. Думаю, он наберет хорошую форму, будет в порядке. В нашем большинстве соперник ловил шайбу на себя, поэтому мы и не забили, мы несколько минут выстояли, играя втроем, а соперник нам не забил. У нас была одна ошибка на возврате, вот и все», — приводит слова Мамбеталиева официальный сайт КХЛ.
«Автомобилист» с 30 очками после 22 игр идет вторым на «Востоке». «Барыс» — на 11-м месте с 14 очками после 23 игр.